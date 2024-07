Estate, un altro brusco stop: forti temporali in arrivo nel Bresciano

"Anticipata a venerdì la fase temporalesca, torna il bel tempo sabato e domenica con qualche insidia sui rilievi": sono queste le previsioni dei meteorologi bresciani di Meteopassione.com.

Se per tutta la giornata di oggi il tempo resterà stabile, con (tanto) caldo e temperature massime fino ai 36°C in pianura, "la tendenza per venerdì vede un incremento della nuvolosità nella notte, che coinvolgerà in particolare la zona alpina e prealpina; su queste zone in mattinata saranno possibili rovesci e temporali diffusi", si legge ancora su Meteopassione.com.

Secondo il portale ilMeteo.it, temporali con precipitazioni abbondanti sono attesi tra le 11 e le 15 sulla fascia Prealpina (in particolare bassa e media Valcamonica), sui laghi e in pianura a ridosso dei rilievi, Brescia città inclusa. Il bel tempo tornerà sabato, ma in montagna sarà ancora possibile qualche rovescio. Domenica è previsto sole ovunque.