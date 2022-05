Il maltempo è arrivato: supercelle al Nord, temporali nel Bresciano

Come avevamo annunciato ieri sera, il Nord Italia nella giornata di oggi era a rischio supercelle, e supercelle sono state: nel pomeriggio, infatti, temporali mesociclonici si sono formati in provincia di Torino e nel Vercellese, come previsto dagli esperti di ZenaStormChaser.

Temporali con venti forti e grandinate, per lo più di dimensioni ridotte, hanno interessato anche l'Ovest bresciano. Al momento, una forte perturbazione si sta spostando – da ovest verso est – sopra l'arco alpino e prealpino della nostra provincia.