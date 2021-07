La spaventosa supercella che ha devastato il lago di Garda

La supercella è in assoluto il temporale più intenso e affascinante: alcuni studi hanno dimostrato che è una particolare nube, potente e pericolosa, all’interno della quale si muove un vortice di tipo mesociclone e un singolo updraft rotante (il “cuore” della supercella). La sua furia distruttiva si scatena portando con sè vento fortissimo, fino ai livelli di un downburst (ben oltre i 100 chilometri orari) e poi pioggia battente e grandine.

Alessandro Piazza, tramite la sua pagina Facebook “Tornado in Italia”, studia i fenomeni delle supercelle apparse in tutto il territorio nazionale. Alessandro ha intercettato il temporale scatenato sul lago di Garda martedì 13 luglio: il video ritrae la supercella partendo dalla zona di Castelnuovo del Garda fino ad Affi, dove il lago si infila tra i monti.

Il forte maltempo di martedì scorso aveva provocato enormi danni anche su tutta la provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda (da Toscolano a Salò, dalla Valtenesi a Desenzano): allagamenti negli scantinati, infiltrazioni d'acqua, tetti scoperchiati, alberi pericolanti e molte persone bloccate in auto. L'Alto Garda, e in particolare le province di Trento e Verona, era stato invece travolto dalla furia della tempesta, con forti grandinate e venti come un tornado.