Supercella nel Bresciano: vento forte e grandine

Come riferisce Meteopassione.com, - verso le 14 di venerdì - una supercella temporalesca si è formata nell'Ovest Bresciano, tra Palazzolo e Chiari, e si è rapidamente spostata verso Est.

Vento forte e grandine sono segnalati in Franciacorta, dove si sono già abbattuti i primi violenti acquazzoni. Colpiti, in particolare, i Comuni di Cologne, Erbusco e Castegnato. In pochi minuti sono caduti oltre 50 mm a Paderno Franciacorta e a Cazzago San Martino; 48mm a Mompiano - quartiere cittadino più colpito -; 44mm a Palazzolo e 43mm a Cologne.

Nella zona si sono registrati forti temporali, grandinate (anche con chicchi che hanno raggiunto i 2 centimetri di dimensione) e violente raffiche di vento. Allagata la piazza di Palazzolo, mentre a Castegnato Via Gallo è stata chiusa - a causa della caduta di uno dei pini della scuola elementare - e via Cavour è stata invasa da acqua e fango. In città pioggia e vento forte, ma nessun danno. Risparmiata la Bassa Bresciana.