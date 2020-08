Nella notte supercella nel Bresciano: temporali e violente grandinate

Come riferisce Meteopassione.com, nella notte tra martedì e mercoledì - verso l'una - una supercella temporalesca è transitata a sud di Brescia, al di sotto della Corda Molle, coinvolgendo principalmente Lograto, Capriano, Poncarale, Azzano e Bagnolo Mella.



Nella zona si sono registrati violenti temporali e grandinate (anche con chicchi che hanno raggiunto i 2-3 centimetri di dimensione) e violente raffiche di vento. Stavolta, per fortuna, non si sono registrati particolari danni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.