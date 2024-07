Nubifragi, sale l'allerta: allagamenti e frane, possibili raffiche di vento a 100 km orari

Come anticipato dalle previsioni meteo di ieri, giovedì 11 luglio, sulla Lombardia e sul territorio bresciano sono in arrivo forti temporali. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla (in vigore fino a mezzanotte) che coinvolge anche la nostra provincia: nella specifico, Valcamonica, Prealpi e grandi laghi.

La giornata di oggi sarà "marcatamente instabile per la presenza di un flusso in quota da Sudovest, associato ad una vasta struttura depressionaria atlantica – si legge nelle nota di allertamento –. Attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale: fin dalle prime ore della notte e per gran parte della giornata a partire dai settori occidentali, in estensione da Ovest a Est tra tarda mattina e pomeriggio. Precipitazioni più insistenti sul Nordovest e sulle aree tra fascia prealpina e alte pianure. In particolare sui settori Nord occidentali, sono attese cumulate areali di pioggia fino a 90 mm. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con tendenza da metà pomeriggio a disporsi sui settori più occidentali dai quadranti settentrionali: generalmente deboli o moderati, ma con raffiche anche oltre i 100 km/h localmente, in concomitanza ai passaggi temporaleschi". I meteorologi di ZenaStormChaser, specializzati in eventi atmosferici estremi, hanno lanciato un allarme anche per la possibilità di frane e allagamenti a causa degli ingenti accumuli di pioggia previsti in giornata. Per il Bresciano, il rischio maggiore non saranno le supercelle, ma i temporali con venti di downburst, ovvero con raffiche discendenti a moto orizzontale: possono raggiungere velocità elevate, prossime o superiori ai 100 km orari.



Sulle Alpi lombarde saranno possibili accumuli con picchi "oltre ai 100 millimetri nell'arco di poche ore, dove sarà molto elevato il rischio di frane, colate di fango e allagamenti", scrivono i meteorologi. Nota positiva: le distruttive supercelle non dovrebbero interessare la nostra provincia, ma saranno possibili in altre zone della Lombardia (livello 3, cartina sottostante).