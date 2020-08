Allarme maltempo sulla Lombardia: rischio supercelle e grandine fino a 5 cm

Allarme maltempo nella giornata di venerdì su tutto il Nord Italia, soprattutto su Lombardia, Veneto, Friuli e Piemonte.

"Un importante perturbazione nordatlantica, la prima della stagione, determinerà condizioni di forte maltempo sul nord Italia durante la giornata, con temporali violenti in continua successione sulle alte pianure e accumuli che sulle aree alpine potrebbero determinare allagamenti e smottamenti - scrivono gli esperti di Zenastormchaser.it -. La forte ventilazione in quota da ovest sud-ovest sarà 'shearata' con un notevole rinforzo delle correnti di scirocco presenti nei bassi strati (shear: variazione di intensità e direzione del vento con la quota), denotando la possibilità di sistemi temporaleschi organizzati e supercelle di lunga durata".

Temporali interesseranno le aree alpine già dal mattino, in particolare quelle lombarde e del Piemonte orientale: "Da metà pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attivarsi sulla pianura a partire dal Piemonte - continua il meteorologo Jacopo Zannoni -. Successiva estensione dei fenomeni alla Lombardia, dove, ad est della città di Milano verranno a crearsi condizioni ancor più favorevoli per la formazione di supercelle in serie, in rapido moto verso est nord-est, saranno possibili grandinate di grosse dimensioni (>4-5cm)".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda Brescia città in particolare, secondo il meteo dell'Aeronautica Militare i fenomeni temporaleschi saranno in arrivo verso le 17, con raffiche di vento superiori ai 50 km orari.