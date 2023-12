Sta per arrivare il ponte dell'Immacolata: le ultime previsioni meteo

Sta per arrivare il lungo weekend dell'Immacolata. In molti, in vista del ponte, hanno già programmato le prime sciate o le gite fuori porta per visitare i tradizionali mercatini di Natale, magari in qualche bella località turistica. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, dunque, occhi più che mai puntati alle previsioni meteo.

"Il tempo dell'Immacolata e del weekend 9-10 dicembre si arricchisce di nuovi particolari – spiega Carlo Migliore di 3Bmeteo.com –. Confermata dalla maggior parte dei modelli matematici l'evoluzione sul nostro bacino di una profonda circolazione ciclonica scaturita dall'ingresso di correnti più fredde dalla Francia".

"Non è ancora chiaro quale traiettoria avrà il minimo – continua l'esperto – e quindi ci sono ancora incertezze sulle zone che verranno colpite dal maltempo, tuttavia c'è una certa convergenza tra le proiezioni che vede il vortice nascere sul Golfo del Leone e poi scivolare in una prima fase verso la Sardegna e poi verso lo Stretto di Sicilia. Un percorso che dunque potrebbe penalizzare soprattutto le zone occidentali della Penisola, quindi Nordovest, Isole Maggiori e Sud in genere con un parziale interessamento delle regioni centrali tirreniche. E' chiaro che anche un minimo spostamento verso est potrebbe comportare un radicale cambiamento della situazione per le zone Peninsulari".

Le previsioni per Brescia e provincia

Massima incertezza, dunque, la situazione è da tenere sotto osservazione nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Brescia città, al momento è attesa la pioggia per tutta la giornata di venerdì, mentre sabato e domenica sono previsti sole o cielo poco nuvoloso, con temperature mai superiori ai 6°C. Stessa situazione sui laghi e nella Bassa, mentre – nelle medie e alte valli – venerdì sono attese nuove nevicate, sabato e domenica due giorni di beltempo: la speranza è quella di un weekend ideale per sciare e godersi la neve caduta negli ultimi giorni.