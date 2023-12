Il Natale più caldo di sempre? Ci sono 2 gradi a 3.300 metri

Climate change: purtroppo, una solida realtà. Sarà il Natale più caldo di sempre? Non arrivano buone notizie in tal senso dalla Punta del Venerocolo, a 3.323 metri di quota ancora in territorio di Edolo, una delle cime più elevate del gruppo dell'Adamello: come riferito dall'associazione Meteopassione, alle 10 di lunedì si è registrata una temperatura di +1,8°C. In linea con le minime segnalate sulle altre vette bresciane: +8,4°C sul Monte Pizzocolo, +7,2°C sul Monte Altissimo a Borno, +2,2°C al Rifugio Bazena, +1,9°C al Passo del Tonale, +1,3°C al Rifugio Tita Secchi (Lago della Vacca), quest'ultimo a 2.360 metri di altitudine.

Anomalia termica

Da domenica 17 dicembre è in corso una vera “anomalia termica”. “Una risalita di aria calda – scrivono gli esperti di Meteopassione – annessa a un promontorio anticiclonico riuscirà a portare valori termici, in quota, da piena primavera. I valori termici saranno emblematici: 10/12 gradi a circa 1.500 metri alla libera atmosfera e zero termico oltre i 3.300 metri sono dati abbastanza rappresentativi delle fluttuazioni del clima che attualmente è presente alle nostre latitudini. In pianura rimarrà il dubbio delle nebbie e delle inversioni termiche. Nella zona padana quindi l'ondata calda potrebbe incidere in maniera lieve, sempre ammesso che la portata di questa fase di 3 giorni riesca a scardinare il primo strato dell'atmosfera per portare uno scampolo primaverile anche in pianura”.

Da mercoledì 20 dicembre, concludono da Meteopassione, “è previsto un netto ridimensionamento termico a riportarci temporaneamente a valori più vicini alle medie del periodo”. Le parole sono importanti: ci sarà un ritorno alla normalità, ma solo “temporaneamente”.