Temporali in arrivo al Nord, allarme grandinate e supercelle: le zone a rischio

Un nuovo fronte temporalesco è in arrivo sul Nord Italia nella giornata di venerdì 24 giugno. Stavolta la Lombardia sarà interessata da forti nubifragi non solo nella fascia alpina e prealpina, ma anche in pianura, con rischio di venti a oltre 100 km/h e grandine di grosse dimensioni per la provincia di Brescia, soprattutto nel settore occidentale.

Dopo lungo tempo, un'intensa ondata di aria fredda farà così il suo ingresso nella Pianura Padana causando un violento passaggio temporalesco: "L'energia sarà davvero notevole, con valori superiori ai 1900-2000J/kg e lo shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota) sarà davvero elevato soprattutto sul Piemonte centro orientale e sul Friuli-Venezia Giulia, con possibilità di supercelle molto violente. Probabile evoluzione a squall line (fascia di temporali con un continuo fronte di raffica, ndr) o multicella in Lombardia", spiegano gli esperti di ZenaStormChaser.

"Fenomeni temporaleschi che si svilupperanno ad ovest, sulle Alpi a partire dalle 14-15 per poi evolvere rapidamente verso est – si legge ancora su ZenaStormChaser –. Nell'area segnata con il livello 2, ma soprattutto 3, sono probabili supercelle molto organizzate con grandine di grosse dimensioni (5-6cm) e downburst con venti superiori ai 110km/h (prestare molta attenzione)".



In Lombardia i temporali faranno la loro comparsa verso le 17-18, mutandosi in multicella intensa o squall line: "Non per questo bisognerà abbassare la guardia – concludono i meteorologi di ZenaStormChaser –, saranno comunque probabili downburst molto forti, grandinate e possibili allagamenti. Nell'area con il livello 3 sussiste il rischio tornado".