Giornata di temporali: allerta gialla della Protezione Civile

Persistono condizioni instabili sul territorio lombardo anche per la giornata di oggi, mercoledì 22 giugno, con flusso umido Sud-Occidentale e il trasporto orizzontale, ad opera del vento, di aria relativamente piu? fresca in quota da Ovest.

Tra la notte e le prime ore del mattino precipitazioni a carattere temporalesco hanno interessato i settori di Nord-Ovest, diffondendosi a tutta la fascia alpina e prealpina nel corso della mattinata.

"Nelle ore pomeridiane possibile estensione delle precipitazioni anche ai settori occidentali della pianura, con probabilita? di temporali moderati da isolati a sparsi – si legge nel bollettino della Protezione Civile lombarda –. In serata fenomeni in attenuazione o esaurimento ovunque, ad eccezione dei settori alpini piu? settentrionali dove saranno possibili isolati rovesci. Rinforzi di vento da Sud su Alpi ed Appennino a partire da meta? mattinata e in attenuazione tra tardo pomeriggio e sera, con possibili raffiche fino a 60 km/h".

Per quanto riguarda la provincia di Brescia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per i temporali, su laghi e Prealpi (in vigore fino alle 21) e sulla Valcamonica (fino a mezzanotte).