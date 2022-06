Allerta temporali al Nord, possibili grosse grandinate e supercelle: le zone a rischio

Una perturbazione è in arrivo in giornata sul Nord Italia. Si tratta di "una blanda ondulazione inserita in un contesto anticiclonico", scrivono gli esperi di ZenaStormChaser, che "determinerà la formazione di temporali di forte intensità. L'energia sarà davvero elevata con picchi fino a 2800J/Kg, favorendo grandinate di grosse dimensioni".

Su Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, i temporali coinvolgeranno prima le zone alpine e il Cuneense a metà pomeriggio, spostandosi poi su "Torinese, Verbano, Biellese a alto Novarese, con possibilità di fenomeni supercellulari nell'area contrassegnata con il livello 2", spiega ancora ZenaStormChaser.

Le Alpi lombarde e il Varesotto saranno interessati dai fenomeni tra tardo pomeriggio e serata, con rischio grandine di grosse dimensioni fino a 4-5 centimetri di diametro.

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia saranno raggiunti dai temporali sempre tra tardo pomeriggio e serata: "L'area con il livello 2 – conclude ZenaStormChaser – sarà quella che sperimenterà fenomeni di forte intensità con grandinate e rischio locali allagamenti. Sul Friuli possibili sconfinamenti sin su Udinese, Pordenonese e Goriziano".