Pioggia in arrivo: le previsioni per Halloween e 1° novembre

Un consiglio: non dimenticare l'ombrello. Se avete in programma gite o mini-vacanze fuori porta per le giornate di lunedì e martedì, sappiate che è meglio portarsi l'ombrello. Lo dicono le previsioni meteo, che dopo una lunghissima estate, e un inzio di autunno decisamente soft, potrebbero svoltare verso pioggia e (moderato) freddo.

Affidandoci a Meteopassione.com, scopriamo che dopo una domenica uggiosa, con piogge intermittenti, da lunedì la provincia di Brescia sarà interessata da una perturbazione a tratti intensa. Il fronte nuvoloso in arrivo da ovest è preceduto da correnti calde e umide in risalita dal mar ligure. Le precipitazioni inizieranno ad essere localmente moderate già nella notte fra domenica e lunedì.

Con ogni probabilità, la pioggia partirà dal Milanese e dalla Bergamasca, per giungere nella notte nell'Ovest Bresciano. Nel pomeriggio di lunedì il rinforzo della ventilazione da est inizierà a creare presupposti in pianura per precipitazioni intermittenti, mentre in montagna e alte valli le precipitazioni inizieranno ad essere copiose.

Nella serata di lunedì il transito del ramo più intenso della perturbazione porterà un peggioramento più diffuso. In questa fase, oltre a qualche colpo di vento, non è da escludersi anche qualche tuono. Fra la notte e il mattino di martedì 31 la coda della perturbazione potrebbe portare a precipitazioni anche di forte intensità soprattutto sui rilievi. In questa fase è atteso anche un calo della temperatura con quota neve, associata alle forte precipitazioni, localmente a quote prossime ai 2000 metri.

Dal pomeriggio di martedì fino a tutto mercoledì 1 novembre, il tempo sembra possa regalarci una tregua con cieli poco nuvolosi o al massimo con tempo variabile in un contesto asciutto, prima però di un nuovo peggioramento.