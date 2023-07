Maltempo, non è ancora finita: "Rischio downburst e grandine"

C'è anche parte del territorio bresciano - la città, il lago di Garda, la Bassa - nell'outlook temporali diramato per martedì 25 luglio da ZenaStormChaser. Il peggio dovrebbe concentrarsi in Liguria, Emilia Romagna, Marche e Toscana, ma nel corso della giornata potrebbe risalire verso nord e probabilmente interessare anche la Lombardia orientale, oltre a Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (in allegato la mappa).

Così il bollettino di ZenaStormChaser: "Passa un intenso fronte freddo sulle regioni centro-settentrionali con cape (energia disponibile alla convezione) superiore ai 3.000 J/kg e shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota) superiore ai 25 m/s. Il forte getto spingerà le celle molto velocemente da ovest-sud-ovest verso est-nord-est con downburst poderosi".

Il downburst, ricordiamo, è conseguenza dei moti discensionali di un vasto fronte temporalesco, che si traduce nel concreto in forti, fortissime raffiche di vento orizzontali. Sono attese raffiche fino a 120 km/h (come un uragano) in Liguria, lungo la costa levantina, e poi in alta Toscana: c'è da aspettarsi anche la grandine.

Previsioni meteo 25 luglio

Maltempo imponente anche su Romagna e Marche, dove nel pomeriggio si potrebbero innescare temporali a supercella: "Non sono esclusi tornado - scrivono gli ZenaStormChaser - visto il windshear molto favorevole nei bassi strati. Anconetano, medio basso Pesarese e area del Delta saranno le aree più a rischio con grandine enorme". I moti temporaleschi da nord-ovest (Liguria) e sud-est (Romagna e Marche) scateneranno instabilità anche in Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. In questa area vasta sono attesi temporali sotto forma di Mcs, ovvero Mesoscale Convective System: si tratta di un sistema temporalesco esteso per decine di chilometri, da cui potrebbero formarsi anche supercelle. Insomma, l'allerta resta alta: "Il maggior rischio sarà legato ai downburst potenzialmente distruttivi. La grandine potrebbe superare i 6-7 cm di diametro".

Anche il Centro Meteorologico Lombardo ha esteso l'avviso di criticità diramato lunedì alla mattinata di martedì 25 luglio: l'area di "massima attenzione" interessa anche "le medio-basse pianure tra Pavese (Oltrepò ai margini), Lodigiano, Cremonese e Mantovano: raccomandiamo ancora una volta di osservare il più elevato grado di prudenza e mettere in atto qualsiasi operazione di buon senso che possa mitigare i danni a cose e persone, monitorando costantemente la situazione tramite il radar precipitazioni".