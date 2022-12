Sarà un Capodanno all'asciutto? Le previsioni meteo per Brescia e provincia

Sole e nuvole si alternano in questi giorni post natalizi, mentre le temperature sono al di sopra delle medie del periodo. Possiamo tranquillamente parlare di festività 'autunnali' in questo 2022, un anno che sta per lasciarci con lo stesso grigiore che ha contraddistinto le festività natalizie.

"Sulla Lombardia si avvertono gli effetti del continuo afflusso di correnti umide atlantiche – spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com – che mantengono elevati i tassi di umidità su tutta la Pianura Padana. Le nebbie e foschie mattutine, le nubi basse che oscurano il cielo e che lasciano comparire il sole soltanto nelle ore centrali del giorno, ne sono l’inevitabile conseguenza. La situazione non sembra destinata a cambiare fino all’inizio del nuovo anno".

Una debole perturbazione è attesa tra oggi e domani, venerdì 30 ottobre. "Il temporaneo cedimento dell’anticiclone, che sta mantenendo a distanza il freddo e le autentiche perturbazioni invernali, provocherà un peggioramento delle condizioni meteo tra giovedì 29 e venerdì 30 – annuncia Buscemi – con nubi diffuse e piogge intermittenti di debole intensità, più consistenti sui settori orientali della regione. Tornerà a scendere anche la neve, seppur debolmente, ma soltanto a partire dai 1200-1300 metri di quota".

La tendenza fino a Capodanno. "La musica non cambierà nemmeno nelle giornate di San Silvestro e Capodanno – conclude il meteorologo – caratterizzate da tempo incerto, cielo molto nuvoloso e piovaschi sparsi di lieve entità. Le temperature rimarranno su valori superiori alle medie del periodo, comprese tra 5 e 10°C in pianura, mentre la neve, laddove dovessero verificarsi deboli fenomeni, difficilmente riuscirà a scendere al di sotto dei 2000 metri. Una situazione di stallo dell’inverno che sembra destinata a protrarsi anche nei primi giorni del 2023".

Brescia e provincia

Per quanto riguarda Brescia città: cielo molto nuvoloso o coperto fino a Capodanno, con deboli precipitazioni che si potranno presentare tra la serata di oggi e il mattino di venerdì (le temperature saranno comprese tra i 7 e i 10°C); la notte di San Silvestro, invece, saranno possibili deboli precipitazioni a partire dalle 22. In tutta la pianura è prevista una situazione meteo simile, mentre – nelle medie e alte valli – il 2022 terminerà quasi sicuramente all'asciutto, con sole nel pomeriggio e cielo coperto la notte.