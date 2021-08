Ondata di calore anche nel Bresciano, in pochi giorni picchi fino a 37 gradi

Torna ad essere massimo il livello di allerta per una nuova ondata di calore, con il rischio di incendi su tutto il territorio. Le temperature aumenteranno prima di tutto nel centro sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 agosto. Le temperature saranno da record in Sicilia e in Sardegna, con valori fino a 45 gradi secondo gli esperti del dipartimento.

A far la voce grossa sarà l'anticiclone subtropicale africano che, durante ogni stagione estiva, comporta periodi di stabilità atmosferica e temperature superiori alla media, con bassi valori di umidità diurna. Secondo Meteo.it i termometri saliranno vertiginosamente tra lunedì 9 e mercoledì 11. Lungo alcuni tratti della costa siciliana si raggiungeranno fino a 47/48°C. I 40°C saranno ampiamente superati anche in Sardegna, in Calabria e in Puglia. Valori più clementi al Centro-Nord, ma anche qui da metà settimana l'afa si farà sentire, specialmente in città. Entro Ferragosto però nuovo aumento con le temperature che potranno salire fino a 37-38°C nelle aree interne del Centro e fino a 38-39°C su alcune aree della Val Padana come nei comparti interni dell'Emilia.

Cosa succede in provincia di Brescia

Ecco i picchi di caldo previsti in diverse località della nostra provincia, come riporta 3bmeteo: