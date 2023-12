Ponte dell'Immacolata, ora è certo: neve in arrivo a quote basse

Oggi e domani, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, nel Bresciano sono previste due giornate stabili "con possibilità di nebbie nei fondovalle e al piano nella notte e al primo mattino", spiegano gli esperti di Meteopassione.com.



Per il giorno dell'immacolata, venerdì 8 dicembre, è atteso il transito di una modesta perturbazione, "che determinerà qualche pioggia specialmente nella prima parte della giornata. Neve inizialmente a quote collinari, in successivo rialzo sopra i 1000 metri", scrivono ancora i meteorologi bresciani.

Questa invece la tendenza per il fine settimana: "Sabato e domenica le piogge cesseranno lasciando spazio a qualche schiarita. Clima mite e umido", conclude Meteopassione.com.



Per il beltempo, dunque, bisognerà aspettare l'arrivo del weekend: dopo le belle nevicate degli ultimi giorni, si annuncia un 'assalto' alle località sciistiche.