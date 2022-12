Ponte dell'Immacolata 2022: pioggia e neve, le ultime previsioni meteo

Per il ponte dell'Immacolata, sulla Penisola è in arrivo una nuova perturbazione, con precipitazioni intense stimolate da forti contrasti termici.



Tutto inizierà sul finire dell'8 dicembre, "quando la prima perturbazione legata a un vortice ancora sul vicino Atlantico, interesserà gradualmente l'Italia a iniziare dai settori occidentali – spiega Carlo Migliore di 3Bmeteo.com –. In serata le piogge dovrebbero aver già raggiunto buona parte del Nord e delle regioni centrali tirreniche. In questo frangente l'aria fredda ancora presente al Nordovest potrebbe favorire nevicate fino a quote molto basse sul Piemonte. Il guasto serale dell'Immacolata sarà il preludio a una giornata di venerdì 9 dicembre molto instabile al Nord e sulle regioni centrali con piogge, temporali e neve che potrà cadere ancora fino a bassa quota al Nordovest".

"Nella giornata di sabato – spiega ancora il meteorologo di 3Bmeteo.com – il minimo si sposterà verso l'Italia e l'instabilità tenderà a propagarsi anche al Sud mantenendo caratteri perturbati al Centro e su parte del Nord. Il rimescolamento dell'aria farà salire le temperature anche al Nord e la quota neve salirà. Domenica invece il minimo tenderà a spostarsi dall'Italia all'area balcanica, sarà allora che l'aria fredda ancora abbondantemente presente sull'Europa centrale potrà riuscire a fare il suo ingresso sul mediterraneo dalla valle del Rodano stimolando nuovi rovesci, temporali anche forti e un calo della quota neve prima al Centro Nord, poi anche al Sud".

"Sebbene questa sia la linea evolutiva più probabile – conclude Migliore –, molte sono ancora le variabili in gioco che potranno determinare cambiamenti a livello di dettaglio regionale, ma quello che va saputo è che l'Italia sta per entrare in una fase notevolmente perturbata che durerà almeno quattro giorni". Nelle valli bresciane, nel weekend la neve potrebbe spingersi fino ai 200-300 metri di quota.