Torna il maltempo: in arrivo lunghi giorni di pioggia, con neve e temporali

“Nel weekend una perturbazione atlantica che riporterà piogge e rovesci al Nord e in parte anche al Centro” - spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - “le precipitazioni saranno più incisive e abbondanti soprattutto da sabato sera e su Liguria, alta Toscana, Prealpi, alte pianure del Nord, mentre sulle Alpi torneranno nevicate diffuse ma in genere dalle quote medie”.



Il tempo si manterrà vivace e instabile anche nella prossima settimana, almeno nella prima parte, con nuovi rovesci e anche qualche temporale ancora una volta più frequente al Centronord.

A Brescia, domenica e lunedì sono attese due giornate intere di pioggia, ma le prime gocce potrebbe cadere sulla città già a partire dal tardo pomeriggio di sabato. Le precipitazioni riguarderanno l'intera provincia e nella Bassa potranno assumere un carattere temporalesco. In Alta Valcamonica è previsto un brusco calo termico e, a Ponte di Legno, potrebbe tornare la neve nella notte tra lunedì e martedì. Il ritorno del beltempo è previsto per mercoledì 14 aprile.