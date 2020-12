Piena record del fiume, ponti chiusi e argini che cedono: paura nel Mantovano

E' allarme maltempo nel Mantovano per la piena record del fiume Secchia: 11,70 metri, registrata lunedì mattina. Una crescita impetuosa avvenuta la notte precedente, con un aumento di venti centimetri all’ora. In via precauzionale era stato chiuso il ponte di Bondanello, poi riaperto alle 19. A Quistello il fiume ha rotto gli argini nella zona golenale di corte Gaidella e dell’area di tiro al volo.

Questo il comunicato della Protezione Civile Terre dei Gonzaga: "'L'attività di sorveglianza continuerà fino a martedì sera in modalità H24. La situazione è delicata ma sotto controllo e monitorata da noi insieme a Polirone ed in stretto contatto con Aipo, Consorzi di Bonifica, Polizia Locale, Sindaci, tutti presenti sugli argini. Chiediamo vivamente di non transitare in auto sugli argini dato che è presente molto traffico di auto di curiosi".