Primavera, il brusco stop: crollo delle temperature, pioggia e neve a quote medio-basse

"Giorni contati per l’anticiclone africano e il caldo anomalo, sabato cambia tutto con l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – tra pomeriggio e sera giungeranno infatti rovesci e temporali sparsi al Centronord, più incisivi su medio versante adriatico, Appennino centrale, Prealpi e zone pedemontane; non escluse anche locali grandinate".

Per quanto riguarda Brescia città, non sono attese precipitazioni piovose di rilievo, ma le temperature subiranno un vero e proprio tracollo. Da una massima di 25° di venerdì, si passerà a una di 14 nella giornata di domenica. La pioggia dovrebbe invece arrivare nella notte tra lunedì e domenica. Martedì è invece attesa la neve in Alta Valcamonica, con accumuli anche consistenti a Ponte di Legno (i fiocchi potrebbero scendere fino ai 300-400 metri di quota). Niente neve invece nei centri abitati della Val Sabbia e della Val Trompia.

Continua Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Le temperature subiranno un sensibile calo per via dell’ingresso dei venti freddi da Nord – avverte – in particolare a Pasqua potremo ritrovarci fino a 10-12°C in meno rispetto alle temperature massime, particolarmente elevate per il periodo, registrate in questi giorni”.

“La giornata di Pasquetta dovrebbe infine trascorrere in prevalenza soleggiata, ma con clima in genere più fresco, frizzante al primo mattino quando le temperature potranno scendere anche sotto i 7-8°C sulle zone interne, con locali gelate in montagna. Tuttavia - conclude il meteorologo - una nuova e questa volta più intensa perturbazione scenderà dal Nord Europa, portando ad un progressivo peggioramento a fine giornata sul Nord Italia. Sarà il preludio ad una fase caratterizzata da tempo frequentemente instabile nei giorni successivi, con clima a tratti anche freddo per il periodo”.