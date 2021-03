Arriva il caldo, quello vero: in provincia picchi fino a 28 gradi. E a Pasqua che succede?

Temperature estive in arrivo in Italia. Da oggi, 29 marzo, e almeno fino a venerdì, l'Italia sarà interessata dall'anticiclone africano, che si espanderà in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Anche la nostra provincia sarà interessata dall'anomala ondata di caldo con temperature massime che potranno raggiungere anche i 27 o 28 gradi. A confermare le previsioni per i prossimi giorni è il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara: "Avremo condizioni in prevalenza assolate, salvo residua variabilità sulle regioni meridionali".

L'aspetto sicuramente più saliente riguarda le temperature, che subiranno una impennata soprattutto nei valori diurni. I valori massimi supereranno infatti diffusamente e anche abbondantemente i 20°C, raggiungendo punte di 24-25°C ma con picchi locali anche di 26-27°C su Pianura Padana centro-occidentale, vallate alpine e sulle zone interne del Centro. Si tratta di valori tipici del mese di maggio, se non in alcuni casi da inizio giugno. Al Sud invece qualche grado in meno per via di residue correnti nord orientali. Clima decisamente più fresco invece lungo i litorali, complici le brezze marine e il mare ancora freddo. Farà caldo per il periodo anche in montagna, con massime fino a 20-22°C a 800-1000m di quota su Alpi e vallate appenniniche centrali.

L'escursione termica sarà pertanto marcata rispetto alla notte, quando le temperature minime potranno comunque scendere al di sotto dei 10°C. Temperature bollenti anche nella nostra provincia: a Brescia e Desenzano del Garda le massime arriveranno a 27 gradi, a Iseo a 26 gradi e a Orzinuovi a 28 gradi.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

Per Pasqua però si attende un cambiamento, in previsione dell'arrivo di una perturbazione fredda in discesa dal Nord Europa che potrebbe riportare piogge e un deciso calo delle temperature, soprattutto sulle regioni del Nord. Ma l'incertezza dell'evoluzione meteo in questa fase non consente al momento di avere certezze. I prossimi giorni saranno decisivi per avere un quadro più preciso della situazione che si avrà durante il weekend pasquale.