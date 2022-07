Temporali, non è ancora finita: allerta gialla della Protezione Civile

Al di là del disastro di mercoledì sera in Valcamonica, il maltempo è tornato a sferzare la provincia anche giovedì: vento e pioggia, qualche albero caduto e qualche allagamento ma per fortuna niente di così trascendentale. Ma non è ancora finita, come rivela il Centro funzionale per il monitoraggio dei rischi naturali della Lombardia: dal pomeriggio di venerdì, infatti, un nuovo aumento dell'instabilità determinerà precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settore alpini e prealpini, per poi coinvolgere nelle ore centrali in maniera diffusa anche la parte centro-occidentale della pianura. In serata le precipitazioni interesseranno anche la parte orientale della pianura, mentre i settori alpini e prealpini, già a partire dalla ore pomeridiane, vedranno i fenomeni in progressiva attenuazione fino a parziale esaurimento.

Quando arriveranno i temporali

La Regione ha così diramato una "allerta gialla" sia per il rischio idrogeologico che per il rischio temporali. Anche gli esperti di ZenaStormChaser segnalano un rischio di "livello 2" per la Lombardia. "Transita sul Nord Italia un netto incremento dell'instabilità soprattutto sulle basse pianure - si legge - In Lombardia i temporali risulteranno sparsi e al più moderati, ma qualche locale fenomeno più intenso potrà interessare le basse pianure". Il radar meteo segnala temporali in avvicinamento dalle 18 nella Bassa Bresciana, verso la città e il Basso Garda.