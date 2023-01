L'inverno arriva adesso: temperature giù, pioggia e neve nel Bresciano

Una serie di fronti provenienti dal Nord Atlantico punterà la Lombardia nel corso del weekend, anche se la nostra regione vedrà poche conseguenze in una prima fase. Fino a sabato, infatti, il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, seppur con banchi di nebbia in pianura e passaggio di velature e stratificazioni alte che offuscheranno il cielo.



"Domenica – spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com – un fronte in arrivo da nordovest determinerà un aumento della nuvolosità con qualche pioggia dal pomeriggio-sera che diverrà più frequente sui settori orientali, compresa la provincia di Brescia. Sarà l’occasione per alcune nevicate in montagna oltre i 1000/1200m, accompagnate da raffiche di vento verso i confini svizzeri".



"L’inizio della prossima settimana – si legge ancora su 3bmeteo.com – sarà ancora caratterizzato dal transito di fronti nord atlantici, con nevicate lunedì sulle Alpi dai 600/800m, specie sulle zone di confine, qualche pioggia in pianura verso sera. Da martedì un vortice in approfondimento sull’Europa centrale, alimentato da correnti fredde di origine polare, invierà altre perturbazioni verso la Lombardia e provocherà un netto abbassamento delle temperature e dello zero termico, con minime in pianura che si porteranno poco sopra lo zero. In questa circostanza assisteremo a piogge più organizzate su tutto il territorio regionale con nevicate sulle Alpi fino a quote collinari".

Finalmente arriva l'inverno, dunque, e anche i comprensori sciistici potranno tirare un sospiro di sollievo. In Alta Valcamonica, la prossima settimana è in arrivo tanta neve con temperature in picchiata, fino a un minimo di -12°C a Ponte di Legno nella giornata di lunedì. Al Maniva, dove le condoni delle piste è più preoccupante, martedì è attesa neve per circa una decina di centimetri.