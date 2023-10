La meraviglia delle montagne imbiancate: è arrivata la prima neve

Non solo danni e disagi per il maltempo in provincia di Brescia. C'è anche una notizia che, come ogni anno, fa strabuzzare gli occhi: in montagna è arrivata la prima neve. Foto e testimonianze in presa diretta dalla Valcamonica: “La prima neve al Passo del Tonale, che meraviglia”, si legge in un post (con video allegato) del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Altre immagini sulla pagina “Valle Camonica e dintorni”: oltre al Tonale, un manto bianco ricopre il lago e la vicina pista Valbiolo (foto da Facebook di Mauro IlGava).