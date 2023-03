Maltempo in arrivo: porterà la neve e i primi temporali di stagione

Al Nord sono in arrivo i primi temporali di stampo primaverile e, soprattutto, un po' di sollievo per i nostri laghi e i nostri fiumi, dopo mesi invernali di siccità estrema, che hanno già costretto un comune bresciano a chiedere l'intervento delle autobotti per riempire l'acquedotto (e siamo solo a marzo).

La perturbazione passerà sopra il Nord Italia "tra la serata di lunedì e la prima parte di martedì, con rovesci e i primi colpi di tuono della stagione. Sarà proprio la velocità del fronte a causare intensi moti convettivi, grazie alla presenza di una massa d'aria tutt'altro che fredda", scrivono gli esperti di ZenaStormChaser.

"I primi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni alpine occidentali di confine tra le 22 di sera e le 2 di notte - si legge ancora su ZenaStormChaser –, ma non riusciranno a spingersi fino alle vallate più prossime alla pianura, dove mancherà l'energia per il sostentamento dei moti verticali. La presenza di una convergenza nei bassi strati favorirà l'innesco di temporali nella notte anche tra Lago di Como e lago Maggiore, in rapida evoluzione verso le Prealpi lombarde".

Per quanto riguarda il Bresciano, stando alle previsioni dell'Aeronautica Militare, nella notte è attesa neve in Alta Valcamonica a partire dalle 4 fino alle 11 del mattino; la quota neve è prevista a partire dai 700 metri. La pioggia scenderà su tutto l'arco prealpino, laghi inclusi, con maggiore intensità nella parte occidentale della provincia. La pioggia è attesa anche in città, sempre nella notte e nel primo mattino di martedì. Poco o nulla, invece, nella Bassa pianura.