Maltempo, non è finita: ancora giorni di neve e pioggia sul Bresciano

Non si attenua per il momento la morsa del maltempo che, ormai da giorni, sta interessando il Nord e gran parte del Belpaese: "Anche il prosieguo della settimana sarà caratterizzato da tempo instabile o perturbato sull'Italia, prolungando questa fase particolarmente duratura di maltempo – scrive Edoardo Ferrara di 3Bmeteo.com –. Questo perché sull'Europa orientale e in generale sulla Russia un potete campo di alta pressione farà da muro alle piovose perturbazioni atlantiche in arrivo da Ovest, che saranno così costrette a ripiegare verso il Mediterraneo centrale, coinvolgendo inevitabilmente l'Italia".

Nelle alte valli bresciane continuerà a nevicare, seppure debolmente, mentre da giovedì è prevista una breve tregua su tutta la provincia, con cielo coperto e precipitazioni occasionali. Venerdì è invece attesa pioggia in pianura e i fiocchi torneranno a imbiancare le nostre montagne, probabilmente a partire dai 700 metri di quota.



Nel weekend è previsto un generale miglioramento, con due giornate di sole e nubi sparse (salvo foschia in pianura), ma la vera svolta è prevista "la prossima settimana, con ritorno dell'alta pressione e temperature in inevitabile rialzo", spiega il meteorologo Edoardo Ferrara.