Nevica nel Bresciano: chiuso il passo Gavia, imbiancato il Tonale

Nevica nel Besciano, e non solo a quote impervie come sul ghiacciaio Presena, dove i fiocchi stanno scendendo copiosi ormai da oltre un giorno.

La neve è arrivata anche sul Gavia ed il passo è stato chiuso (fino alla primavera del 2022). Imbiancati anche i versanti del passo del Tonale: dopo l'annus horribilis per la stagione invernale trascorsa, causa coronavirus, speriamo che questi primi fiocchi possano essere di buon augurio.

Da segnalare anche la bufera di neve che oggi ha avvolto il passo dello Stelvio, dove sono scesi 25 centimetri di neve e le piste sono già ampiamente imbiancate.