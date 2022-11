Candidi fiocchi coprono tetti e strade: nevica sulle montagne bresciane

In Valcamonica, quota neve a 1.100-1.200 metri

Ampiamente annunciata nei giorni scorsi, la perturbazione di queste ore ha portato (finalmente) la neve sulle montagne bresciane. In Valcamonica, candidi fiocchi stanno scendendo sulle cime e nei paesi dell'alta valle, a partire dai 1.100-1.200 metri di quota. Temperatura in picchiata, ma finalmente nella media del periodo: a Ponte di Legno (foto sotto) e al Passo del Tonale (video sopra) la temperatura è di poco superiore allo zero.