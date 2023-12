Sta per arrivare la neve: fiocchi attesi anche in pianura

Sul Nord Italia è in arrivo una nuova perturbazione che porterà neve a quote basse; fiocchi attesi anche sulla pianura bresciana, ma senza accumuli.

Nel corso del pomeriggio oggi, spiegano gli esperti di Meteopassione.com, sono attese le "prime deboli precipitazioni a carattere sparso nevose fin verso i 300-500 metri". "In serata – continuano – quota neve in possibile abbassamento a quote pianeggianti, in particolare sulle aree di Bassa Pianura dove potrebbero insistere maggiormente le precipitazioni. Accumuli nevosi molto lievi o assenti in pianura. Temperature minime e massime in diminuzione".

Nella giornata di domani, martedì 5 dicembre, al mattino sono previste "residue deboli precipitazioni nevose fino a bassa quota in graduale esaurimento – concludono i meteorologi bresciani –, cielo nuvoloso o molto nuvoloso per il proseguo della giornata".