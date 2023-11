Benvenuto "Generale Inverno": è arrivata la neve nel Bresciano

Annunciata, attesa: in provincia di Brescia è arrivata la neve. Non solo sulle montagne, dove ormai stazionava da un po': come riferito dall'associazione Meteopassione, intorno alle 9 di giovedì la quota neve si attesta intorno ai 500 metri. “Nelle prossime ore tenderà a innalzarsi rapidamente – scrivono gli esperti –: in pianura segnalato solo qualche splatter tra la pioggia sulla fascia pedemontana”.

Le previsioni meteo

Neve avvistata un po' ovunque. Al di là delle località montane, neve sotto gli 800 metri in Valtrompia e in Valsabbia – nella foto che segue: Bagolino innevata, webcam altempoperduto.it – ma pure sulla Maddalena a Brescia, oltre i mille sul lago di Garda. Le previsioni meteo per la giornata, sempre a cura di Meteopassione: temperature complessivamente in calo, con valori massimi sotto i 5 gradi in pianura. Con il passare delle ore atteso un “poderoso rialzo termico” ma soprattutto in montagna, con piogge fino a 1.800-2.000 metri sulle Prealpi e fino ai 1.200-1.400 metri sulla fascia alpina.