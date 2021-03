Freddo e maltempo: nevica fino a quote medio-basse

Come annunciato nelle nostre previsioni meteo di martedì, nella giornata di oggi, sulla nostra provincia oltre al freddo polare s è arrivata anche una perturbazione che ha portato precipitazioni nevose in montagna e nelle valli. Nel video si vedono i fiocchi scendere copiosi a Famea di Casto in Val Sabbia. Fonte: Marzio Cristina Palini – Meteopassione.com