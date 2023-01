Nevica nel Bresciano, anche a quote basse: "Che bello rivederla"

Dopo le abbondanti nevicate nella giornata di martedì sull'arco alpino e prealpino (video), nel Bresciano i fiocchi sono tornati a scendere già dal primo mattino di oggi.

La neve sta cadendo in diverse zone della provincia "a partire dai 300-400 metri" di quota, fanno sapere gli esperti di Meteopassione.com. In pianura, come preannunciato dalle previsioni, stamattina è stata segnalata pioggia mista a neve: "A Bovezzo era mista – scrive Enrico su Facebook –, ora sta calando di intensità. Però uno spettacolo rivedere la neve a bassa quota".

A partire da domani, le condizioni meteo dovrebbero migliorare su tutta la provincia. L'instabilità si sposterà infatti su medio-basso Adriatico e Sud Italia. Nel weekend clima freddo ovunque, gelate al Nord: domenica è prevista una minima di -3°C a Brescia città.