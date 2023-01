Il maltempo è arrivato nel Bresciano: pioggia e neve anche in pianura

Come annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, il maltempo è arrivato nella nostra provincia. La situazione sarà "in deciso peggioramento tra la tarda mattinata e il mezzogiorno – scrivono gli esperti di Meteopassione.com –, momento in cui la neve cadrà inizialmente oltre i 300-400 metri di quota. In pianura attesa pioggia o neve mista a pioggia, con basse probabilità di accumulo".



Il tempo resterà ugualmente perturbato nel pomeriggio, con episodi nevosi alternati a pioggia anche nelle zone di pianura: "Accumuli saranno possibili oltre i 300 metri di quota e sulla pianura occidentale – spiega ancora Meteopassione.com –, nell'ordine degli 1-3 cm al piano e dai 5 cm oltre le quote collinari. Esaurimento graduale delle precipitazioni in serata".