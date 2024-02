Il maltempo non si ferma (anzi): ore di pioggia, forti nevicate in corso

Il maltempo, come ampiamente annunciato, è arrivato sulla nostra provincia già a partire da venerdì: "Siamo alle prese con un peggioramento ben strutturato, determinato dall'arrivo di un profondo sistema depressionario da ovest", scrivono gli esperti di Meteopassione.com.

Il sistema perturbato si sta muovendo lentamente, determinando due fattori importanti, spiegano ancora i meteorologi bresciani: "Le precipitazioni saranno probabilmente insistenti per molte ore sulla provincia, anche se in buona parte non di forte intensità. L'arrivo lento di questa saccatura profonda determina un richiamo umido e mite da sud/sudovest, con temperature che attualmente si assestano sulle nostre pianure su valori che oscillano fra gli 8 gradi e i 10 gradi. Attualmente, la neve sta cadendo anche copiosamente sulle aree prealpine, che sono quelle interessate dalle precipitazioni più intense. Sulle pianure e sull'alta provincia attualmente abbiamo accumuli che non determinano nessuna preoccupazione". La quota neve sembra attestarsi intorno ai 1.500 metri, i fiocchi scendono abbondanti anche su Gaver e Maniva.

Nella notte fra sabato e domenica, è possibile che la perturbazione perda un po' d'intensità per qualche ora, ma seguiranno nuove precipitazioni, soprattutto in pianura. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare dal tardo pomeriggio di domani, a partire da ovest.



"Nella parte terminale del peggioramento di domenica – si legge infine su Meteopassione.com – la neve potrebbe cadere localmente a quote prossime ai 1200-1300 metri, ma con precipitazioni deboli in esaurimento. Attenzione fra la tarda sera di domenica e la notte, per possibili banchi di nebbia nelle aree pianeggianti".