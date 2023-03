Soffia il vento, raffiche fino a 90 km/h: ma in montagna è tornata la neve

Raffiche di vento ancora per qualche ora in diverse località bresciane: come riferito da Regione Lombardia, è il risultato di un'ulteriore intensificazione dei venti da nord-ovest, anche a carattere di Foehn (quindi aria calda). Al momento risultano venti tra moderati e forti su Alpi, Prealpi e pianura occidentale fino a metà pomeriggio: deboli con rinforzi a tratti sulla pianura orientale. Raffiche massime intorno ai 70 km/h, con picchi locali fino a 90 km/h: dal tardo pomeriggio, come detto, i fenomeni saranno in attenuazione. E' stata comunque diramata un'allerta gialla (tradotto: criticità ordinaria) dal lago di Garda alla Valcamonica.

Nella giornata di martedì, nel frattempo, anche se per poca ore (e con poca intensità) è tornata anche la pioggia (ma non in tutte le zone della provincia). In questi tempi di siccità, servirebbe come una manna dal cielo. Una (mezza) buona notizia arriva ancora dalle montagne della Valcamonica: "Finalmente è tornata la neve", fanno sapere dal comprensorio Pontedilegno-Tonale (video pubblicato il 14 marzo).