Fiocchi in arrivo nel Bresciano, anche a quote molto basse: quando nevicherà

Neve in pianura al Nord nel giorno dell'Immacolata? Così sembrerebbe, santo alle ultime previsioni modellistiche dei centri meteo italiani.



"Il cuscino di aria fredda che si formerà durante la notte tra il 7 e l'8 soprattutto al Nordovest grazie ai cieli sereni – scrive il meteorologo Carlo Migliore su 3bmeteo.com –, riuscirà a quanto pare a reggere fino all'arrivo del fronte atlantico, tanto da garantire una colonna d'aria verticale sempre al di sotto o intorno allo zero anche quando inizieranno le precipitazioni. Precipitazioni che dunque potranno essere nevose fino al piano. Dove? Essenzialmente al Nordovest ma non soltanto in Piemonte, localmente anche sulla Liguria nella zona di Genova per il trabocco dell'aria fredda da nord richiamata dal minimo sul Mar Ligure, poi sulla Lombardia e l'Emilia soprattutto il Piacentino e il Parmense occidentale".

La previsione è condivisa anche dal secondo principale portale italiano, ilMeteo.it. Per la giornata dell'8 dicembre, è prevista pioggia mista a neve anche in città, con temperature comprese tra 0 e 3°C. In pianura sono dunque attesi accumuli di scarso rilievo (se ci saranno), mentre nelle valli si aspettano fiocchi in abbondanza, probabilmente a partire dai 400-500 metri di quota.