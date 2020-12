Sommerso dalla neve: strada chiusa e paese isolato, niente elettricità e telefoni

Da tre giorni, abbondanti nevicate stanno interessando l'intero arco alpino. Sul Tonale sono già scesi due metri di neve, mentre – stamattina – nella nostra provincia i fiocchi hanno raggiunto quote collinari.

Delicata la situazione a Foppolo, territorio tra i più rinomati delle montagne bergamasche per quanto riguarda gli sport invernali.



La strada per accedere al paese, che conta 182 abitanti, è chiusa per il pericolo valanghe, mentre – a partire dalle 9.30 di oggi – il paese è rimasto senza elettricità e linea telefonica. I Vigili del fuoco di Bergamo sono al lavoro con una fresa e una pala per liberare la strada, che resterà chiusa almeno fino a mercoledì.