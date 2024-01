L'Epifania porta freddo, pioggia e neve: "Fiocchi fino in bassa collina"

Per l'Epifania sarà in azione sull'Italia un vortice ciclonico con maltempo quasi ovunque: "Il vortice sta già portando piogge, vento e neve su parte della Penisola, ma soltanto tra sabato 6 gennaio e domenica 7 sarà in grado di portare tempo perturbato quasi ovunque, perché si centrerà proprio sul nostro territorio – spiega Carlo Migliore di 3Bmeteo.com –. L'evoluzione del minimo richiamerà anche correnti più fredde dal nord Europa, causando un calo delle temperature e l'arrivo della neve, non solo in montagna ma a tratti anche a quote di media e bassa collina".

Sulla Lombardia e più in generale sulle regioni di Nord-Ovest, per un po' di giorni possiamo dire addio al sole e al clima mite che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Oggi il transito di una perturbazione atlantica ha portato maltempo diffuso sulla regione con piogge moderate, in intensificazione serale: "Nevicate sui rilievi in rialzo in serata intorno 1000-1400m sulle Prealpi e intorno 800-1100m sulle Alpi. Entro il mattino di sabato, in quota attesi accumuli dai 30 ai 60 cm di neve fresca", si legge ancora su 3Bmeteo.com.



Durante il weekend dell'Epifania la circolazione depressionaria si allontanerà verso il Centro-Sud Italia lasciando ai margini la Lombardia, dove tuttavia seguiteranno ad affluire correnti umide dai quadranti orientali. Il tempo rimarrà decisamente nuvoloso e grigio sulla nostra regione, "con ulteriori deboli piogge possibili sulle pianure centro-orientali e del nevischio sulle Alpi, specie tra Alta Valtellina e Tonale, accompagnato da ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

"Dopo le Feste confermato l'arrivo di aria fredda dalla Scandinavia – spiega infine il meteorologo Davide Sironi –. Correnti fredde da est entreranno in Val Padana portando nuvolosità diffusa e compatta, specie a ridosso dei rilievi, dove martedì non si escludono fiocchi di neve fino a quote di bassa collina o pianeggianti tra varesotto, comasco e lecchese. Temperature che subiranno un deciso e costante calo, portandosi su valori prettamente invernali, massime non oltre 3-5 gradi in pianura tra martedì e mercoledì."