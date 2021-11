Tetti imbiancati, strade sommerse: caduti fino a 130 centimetri di neve

Cade bianca la neve sulle montagne bresciane: anche a bassa quota. Prime pillole d'inverno, quando ormai siamo alle porte di dicembre: buone notizie per gli appassionati e soprattutto per gli sciatori, provetti e non. Neve anche in Valtrompia: non solo sul Monte Guglielmo, dove sulla cima si arriva quasi a 2mila metri d'altitudine, ma anche sul più “piccolo” Colle San Zeno, in territorio di Pezzaze. Tanta neve anche sul Maniva.

La neve in Valcamonica

Ben più intense le precipitazioni in Valcamonica. Qui sono caduti diversi centimetri di neve anche in pieno centro a Ponte di Legno. Ma la nevicata “record” si è registrata sul Presena, dove si è arrivati ad almeno 130 centimetri. Mezzo metro di neve anche sul Tonale, con qualche ripercussione nei dintorni: strada chiusa per troppa neve al Mortirolo, sulla Statale 42. Ma siamo comunque a più di 1.800 metri d'altitudine.