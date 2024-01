È arrivata la neve: candidi fiocchi in diverse località bresciane

Da Bagolino alla Media e Alta Valcamonia: come annunciato dalle previsioni meteo la neve è arrivata nel Bresciano. I primi candidi fiocchi sono scesi, a partire dall’alba di oggi (mercoledì 17 gennaio) sopra i 400 metri di quota. Precipitazioni deboli, per ora, come si vede nel filmato girato a Bagolino, nella Valle del Caffaro, ma che potrebbero intensificarsi nelle prossime ore. Primi fiocchi segnalati anche a Vestone, in Valle Sabbia.

Precipitazioni più decise e accumuli più importanti a Ponte di Legno, come si vede nella foto sottostante. Rovesci di pioggia, a volte mista neve, in città.