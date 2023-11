Maltempo in arrivo sul Bresciano: possibile neve anche in pianura

Una perturbazione, che poterà pioggia e neve, è in arrivo sul Bresciano: "Oggi, dopo una mattinata soleggiata sull'intera provincia, nel corso del pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità su tutta la provincia, con cielo gradualmente coperto o molto nuvoloso", spiegano gli esperti di Meteopassione.com. La giornata di oggi segnerà anche una lieve diminuzione delle temperature minime, che – in pianura – si attesteranno al di sotto dei 10°C.



Il peggioramento è previsto nella notte, con tempo perturbato su gran parte del Nord Italia: "Attesa neve anche a bassa quota di notte e al primo mattino (di giovedì, ndr), con la possibilità di qualche episodio di neve mista a pioggia anche al piano ma senza accumuli", si legge ancora su Meteopassione.com. Nel corso della giornata – spiegano gli esperti – è atteso "un poderoso rialzo termico avvertibile in particolare in quota, con piogge fino a 1800-2000 metri sulle Prealpi e fino ai 1200-1400 metri sulla fascia alpina". In pianura sono previsti venti deboli e valori massimi sotto i 5°C.

"Per la pianura, quindi, occhi aperti per godersi eventuale coreografia tra la pioggia (tendenzialmente debole) al primo mattino di domani", conclude Meteopassione.com. Sopra i 1800 metri di quota, invece, sono previsti accumuli nevosi anche rilevanti.