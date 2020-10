Temperature in picchiata: in arrivo pioggia in pianura, neve fino a 1.200 metri

Dopo una breve tregua, il maltempo torna sul Belpaese. La circolazione atmosferica rimarrà infatti ciclonica anche nei prossimi, per una settimana che si preannuncia molto turbolenta.

"Una perturbazione è prevista mercoledì con il suo nuovo carico di piogge e rovesci da Ovest verso Est, con particolare coinvolgimento delle regioni del Centro - il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -. Ma non finirà qui: il tempo si manterrà instabile su gran parte d’Italia anche giovedì e venerdì con ulteriori rovesci e temporali anche forti soprattutto al Centrosud; più ai margini le regioni del Nordovest. Le temperature si manterranno piuttosto basse per il periodo soprattutto al Centronord, con la neve che potrà imbiancare l’Appennino a tratti sotto i 1500-1600m e fiocchi non esclusi anche sotto i 1000-1200m sulle Alpi."

Le temperature sono già in picchiata un po' ovunque nel Bresciano. Si va da una minima mattutina di -3°C a Ponte di Legno ai 6°C di Brescia città; si manterranno basse, con un minimo aumento, nel corso d'intera la settimana. Tra mercoledì e giovedì è in arrivo pioggia su tutta la provincia, con neve anche a quote relativamente basse su Alpi e Prealpi. Nel primo mattino di giovedì qualche fiocco potrebbe scendere a fondovalle, fino al centro abitato di Ponte di Legno.