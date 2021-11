Torna il maltempo sull'Italia: pioggia, neve e temperature in picchiata

Non è durata poi molto la tregua dal maltempo. Una nuova perturbazione è in arrivo dal Nord Europa, puntando in pieno sull'Italia.

Mercoledì, spiega Davide Sironi su 3bmeteo.com, "le nubi andranno progressivamente aumentando al Nord ed in serata deboli piogge interesseranno Emilia e Friuli VG, mentre sulle Alpi centro-occidentali un po' di neve cadrà dagli 800/1000m, a quote superiori su quelle piemontesi e in Valle d'Aosta".

Fortunatamente, la provincia di Brescia sembra esclusa da questo passaggio, che porterà al massimo deboli piovaschi e cielo coperto.

Giovedì sono previste piogge deboli o moderate "che interesseranno il Nord-Est con neve su Alpi e Dolomiti mediamente oltre 700-1000 m, più intense a abbondanti su Alto Friuli", scrive ancora Davide Sironi.

Venerdì – quando tornerà il bel tempo subito al Nord – la perturbazione si sposterà sul medio e basso Adriatico, con neve anche sotto dei 700 metri in Abruzzo e Molise.