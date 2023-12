Tanti bresciani residenti in pianura trascorreranno la giornata di Santo Stefano in un bianco 'mare' di nebbia. Per chi vive in montagna e nelle valli, invece, il risveglio è stato in una bellissima giornata di sole, con temperature ben al di sopra della media di stagione. Il video mostra la nebbia vista dall'alto dal Monte Guglielmo: è stato pubblicato su Facebook da Alessandro Adu Bazzana.