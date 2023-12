Su gran parte dell'Italia, la vigilia di Natale sarà una giornata stabile, anche se non ovunque soleggiata, "con temperature in lieve calo al Centro-Nord, su valori comunque miti", spiega Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.com.



Nel Bresciano, in città è previsto cielo sereno, con una minima di 3-4°C e una massima di 11-12°C: situazione simile nella Bassa, mentre sui laghi le temperature saranno in lieve rialzo. Il cielo sarà invece poco nuvoloso in montagna, con temperature quasi primaverili nelle basse e medie valli. In Alta Valcamonica, invece, è previsto sì sereno ma – a Ponte di Legno – è attesa una minima di -1°C e una massima di 8°C.

A Natale (lunedì 25 dicembre) il tempo resterà stabile, "con banchi di nebbia in intensificazione dopo il tramonto sulla Val Padana centro-orientale – spiega ancora il meteorologo –. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in ulteriore lieve diminuzione al Centro-Nord. Venti deboli o moderati da ovest-nordovest".



Nella nostra provincia, la giornata di Natale sarà pressoché uguale a quella di domenica 24, con due differenze: minime in forte rialzo in alta montagna e possibilità di nebbia in serata nella Bassa.