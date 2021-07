"Autentici mostri temporaleschi, rischio tornado": sale l'allarme meteo

Forte maltempo in arrivo

Autentici "mostri temporaleschi" stanno interessando la zona del Parmense e del Modenese: "Attenzione rischio tornado", è l'allarme lanciato da ZenaStormChaser.



La cellula sulla provincia di Parma dovrebbe raggiungere l'Est bresciano e il lago di Garda prima delle 18, la speranza è che possa perdere potenza durante il suo percorso. Non sono escluse violente grandinate, i chicchi potrebbero raggiungere anche i 4 centimetri di dimensione. Nella foto, la proiezione del temporale in arrivo sul Bresciano verso le 18.