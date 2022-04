È in arrivo il ponte del 25 aprile: le ultime previsioni meteo

È in arrivo il ponte del 25 aprile, che – quest'anno – cade di lunedì, permettendo un weekend di riposo lungo tre giorni. Ma come sarà il meteo?

A spiegarlo è Carlo Migliore, esperto di 3bmeteo.com: "Nella giornata di sabato, con un vortice ciclonico posizionato tra la Spagna e la Francia, le regioni più esposte saranno quelle nord occidentali e quelle tirreniche centrali – spiega il meteorologo –. Qui si concretizzerà la possibilità di avere fenomeni di una certa importanza e si sa quanto ce ne sia bisogno, anche a sfondo temporalesco e localmente a carattere di nubifragio"

"Domenica con la traslazione del minimo verso est e la fusione con la saccatura più fredda sull'Europa centrale – continua Migliore –, le regioni più esposte potrebbero risultare ancora una vola quelle settentrionali".

"Lunedì – conclude – la saccatura ancora in auge sull'Europa centrale potrebbe rinnovare una marca instabilità sulle regioni del Nord e parte del Centro mentre altrove prevarrebbe l'anticiclone. Dunque questa la tendenza nelle sue linee generali, Nord e parte del Centro con piogge anche abbondanti durante tutto il ponte festivo".

Nello specifico, in provincia di Brescia è prevista pioggia sabato pomeriggio e per l'intera giornata di domenica (dove son previsti anche temporali), mentre lunedì il cielo dovrebbe restare coperto o poco nuvoloso, ma non dovrebbe piovere.