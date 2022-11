Vento e pioggia in quantità: è tornato il maltempo nel Bresciano

Piove da parecchie ore ormai nel Bresciano, da lunedì sera senza sosta: le precipitazioni proseguiranno almeno fino al pomeriggio. Soffia forte anche il vento, la cui intensità è però variabile nelle diverse zone della provincia: rinforzi significativi nelle valli e nella zona del Garda. La quota neve viene segnalata a circa 1.200 metri di altitudine, ma ci sarebbero locali episodi nevosi anche a quote inferiori.

Come riferito dall'associazione Meteopassione, "le precipitazioni hanno avuto inizio dalla tarda serata di lunedì e proseguiranno fino al pomeriggio di martedì, con esaurimento dei fenomeni a partire da ovest provincia": si stimano fino a 40 millimetri di pioggia nella bassa pianura orientale, ovvero fino a 40 litri d'acqua per metro quadrato.

Il bollettino meteo

Questo il bollettino meteo del Centro Meteorologico Lombardo: l'attenuazione della perturbazione è attesa nel pomeriggio, a partire dai settori occidentali della regione (Oltrepò Pavese e Lomellina) e poi a seguire nel resto del territorio. Le precipitazioni sono diffuse su tutta la ragione, ma più consistenti lungo la fascia centro-meridionale ed orientale, in particolare nel Cremonese, nel Bresciano e nel Mantovano. Sui settori orientali potrebbe piovere ancora fino a sera. Nevica al di sopra dei 1.400 metri sulle Prealpi orobiche, bresciane e dell'Alto Garda: nell'Oltrepò Pavese neve anche al di sotto dei 1.000 metri di altitudine.

Le temperature minime sono in aumento, comprese tra 5 e 7 gradi, le massime invece in diminuzione, comprese tra 10 e 13 gradi. Attesi venti tra "moderati" e "forti" su Mantovano, Bassa Bresciana e Cremonese. Inevitabili i primi disagi: strade allagate, code e rallentamenti sulle tangenziali e in autostrada. Si raccomanda la massima prudenza.