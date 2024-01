Sta per arrivare la neve: fiocchi anche a quote basse

Un’unica certezza: a partire da quote collinari (sopra i 500 metri) nella giornata di domani (mercoledì 17 gennaio) nevicherà nella nostra provincia. Le prime deboli e sporadiche precipitazioni forse già nella notte. I fiocchi non dovrebbero arrivare in città - e nemmeno in pianura - ma potrebbero imbiancare il Monte Maddalena.

“Una vasta area depressionaria si sta scavando sull'Atlantico al largo della Penisola Iberica e nelle prossime ore progredirà verso levante dirigendosi verso l'Europa centrale e il Mediterraneo. Dal suo centro si svilupperà una perturbazione che raggiungerà l'Italia dalle prime ore di mercoledì a partire dal Nordovest e dalle regioni tirreniche. Si aprirà così una fase di maltempo su molte delle nostre regioni, con nubi e piogge che si estenderanno velocemente a molti altri settori della penisola, risultando localmente anche intense sui settori occidentali peninsulari. Sarà l'occasione per il ritorno della neve sulle Alpi fino a quote molto basse, vista l'aria fredda che continuerà a gravare sulla Val Padana”, scrivono gli esperti di 3bMeteo.

Nel dettaglio: per mercoledì si prevedono "al Nord piogge sin dal mattino in Liguria; in estensione al resto del Settentrione, seppur di minore intensità, salvo rovesci a fine giornata a ridosso delle Alpi centro-orientali. Neve a partire dai 500 metri, in calo in serata fino a 300 metri sulle Alpi centro-orientali con fiocchi fino a fondovalle su Valtellina, Trentino, Alto Adige e Bellunese, ma anche a quote collinari sulla pedemontana bergamasca e in Brianza oltre i 400 metri”.

Nel Bresciano le precipitazioni saranno più intense nella seconda parte della mattinata di mercoledì, ma la quota neve tenderà a salire: i fiocchi cadranno sopra i 600 metri nel pomeriggio e oltre i 1200 metri in serata